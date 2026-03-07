Поезд Петербург — Оренбург выбился из графика из-за отключения контактной сети

Поезд №106 сообщением Санкт-Петербург — Оренбург задерживается в пути из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 7 марта в 1:58 на перегоне Рязань-1 — Лесок. Авария привела к отключению напряжения контактной сети, из-за чего движение на участке было приостановлено. Позднее оно было открыто по одному пути. Всего из-за происшествия задержались 11 составов.

«Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим»,— отметили в филиале РЖД.

Артемий Чулков