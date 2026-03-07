В Брянской области при атаке БПЛА повреждены объекты «Мираторга» и «Охотно»

ВСУ атаковали Выгоничский и Брасовский районы Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. Никто не пострадал.

В результате атаки дронов на территории агрокомплекса «Мираторг» было повреждено административное здание. На территории агрохолдинга «Охотно» — производственный склад.

За ночь российские силы ПВО сбили 124 беспилотника над регионами страны, сообщили в Минобороны. Губернатор Богомаз указывал, что над Брянской областью сбили 29 БПЛА.