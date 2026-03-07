В преддверии 8 марта петербуржцы скупают премиальные сыры и цветы

В Санкт-Петербурге перед 8 марта самые популярные цветы - тюльпаны, а продукты питания к праздничному столу – рыбные нарезки и морепродукты, десертные и деликатесные сыры, заметили аналитики сети гипермаркетов «О'КЕЙ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным исследования ритейлера, около 40% от общего объема продаж цветов пришлось на тюльпаны. Также в топе продаж оказались розы (30%) и мимоза (15%). 65% покупателей приобретали не один букет, а сразу несколько.

Также в 2026 году выросла популярность цветов в горшках — их выбрали 18% покупателей. Особенно востребованы у петербуржцев миниатюрные розы, хризантемы и фиалки. Еще один тренд этого года — рост продаж семян и рассады в преддверии праздника. В первую неделю марта петербуржцы покупали семена цветов и овощей на 12% чаще, чем в другие дни. Чаще всего выбирали семена бархатцев, петуний и комнатных томатов.

Самым популярным продуктом питания для праздничного стола стали рыбные деликатесы. Продажи ветчины выросли на 16%, а вяленого мяса — на 12%.

Отдельным трендом этого года в Петербурге стал рост популярности деликатесных и десертных сыров. Накануне 8 Марта их покупали на 15% больше, чем в прошлом году. Наибольший рост показали сыры с белой плесенью (бри и камамбер) и голубой плесенью (горгонзола и дор блю). В предпраздничных закупках также увеличились продажи клубники (+12%) и стейки из мраморной говядины (+11%).

Александра Тен