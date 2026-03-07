Первый вице-премьер Денис Мантуров посетил Башкирию

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров встретился с первым вице-премьером Денисом Мантуровым, который посетил Башкирию с рабочей поездкой.

Как сообщает пресс-служба федерального кабмина, господа Хабиров и Мантуров осмотрели производственные площадки по производству беспилотников и комплектующих к ним, двигателестроительное предприятие ОДК-УМПО и Уфимский трансформаторный завод. Кроме того, глава региона и первый заместитель премьер-министра РФ приняли участие в отправке конвоя с грузами в зону СВО.

Идэль Гумеров