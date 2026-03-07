В Удмуртии дан отбой сигналу «Беспилотная опасность»

В 10:00 в Удмуртии объявили отбой сигнала «Беспилотная опасность», что был введен 7 марта в 4:30, сообщил в Telegram руководитель Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин.

По сообщению Минобороны России в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотника самолетного типа: 29 БПЛА — над Брянской, 15 БПЛА — над Орловской, 11 БПЛА — над Белгородской, девять — над Рязанской, восемь — над Калужской, семь — над Воронежской, по шесть — над Курской, Ростовской и Волгоградской областями.

Еще шесть уничтожены в Республике Крым, по пять — над Тульской областью и Самарской областях, три БПЛА перехватили над Липецкой, по два — над Саратовской и Ульяновской областях, один — над Ивановской областью. Также три беспилотника ликвидировали в Московском регионе, в их числе один, летевший на Москву.