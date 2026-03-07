Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Часть Суксуна осталась без воды

В южной части Суксуна временно прекращена подача воды из-за выявленных повреждений на водопроводной сети, сообщает министерство ЖКХ Прикамья. В данный момент специалисты проводят ремонтные работы с участием специалистов местного водоканала. Дополнительно направлены силы с ГУП «Чайковский водоканал». Для ликвидации аварии осуществляется полная замена поврежденного участка трубы.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

На период устранения неисправности введен временный режим ограничения подачи воды для потребителей южной части города. Организован подвоз питьевой воды согласно утвержденному графику, и предусмотрена возможность дополнительного заказа по мере необходимости. Работа аварийных бригад будет продолжаться круглосуточно до полного завершения ремонта.