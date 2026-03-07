Часть Суксуна осталась без воды

В южной части Суксуна временно прекращена подача воды из-за выявленных повреждений на водопроводной сети, сообщает министерство ЖКХ Прикамья. В данный момент специалисты проводят ремонтные работы с участием специалистов местного водоканала. Дополнительно направлены силы с ГУП «Чайковский водоканал». Для ликвидации аварии осуществляется полная замена поврежденного участка трубы.

На период устранения неисправности введен временный режим ограничения подачи воды для потребителей южной части города. Организован подвоз питьевой воды согласно утвержденному графику, и предусмотрена возможность дополнительного заказа по мере необходимости. Работа аварийных бригад будет продолжаться круглосуточно до полного завершения ремонта.