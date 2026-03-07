Президент Приднестровья заявил о сохраняющихся угрозах терактов

В Приднестровье сохраняются угрозы терактов, на которые республике приходится реагировать самостоятельно, заявил ее президент Вадим Красносельский. В Приднестровье действует желтый код террористической опасности, введенный после серии терактов в прошлые годы.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Вадим Красносельский

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Как утверждает господин Красносельский, международное сообщество «проигнорировало фактор террористической угрозы» Приднестровью. «Мы видели тотальное замалчивание этой темы и отсутствие интереса зарубежных участников, в том числе тех, чьи граждане могли пострадать в случае исполнения террористами своих замыслов»,— сказал он в интервью ТАСС.

Теракты в Приднестровье происходили в 2022, 2023 и 2024 годах. Из гранатомета было обстреляно здание министерства госбезопасности, произошли взрывы на военных аэродромах под Тирасполем и Рыбницей. Никто не пострадал. Президент Приднестровья говорил, что несколько диверсий были осуществлены с территории Украины. Он также обвинил в причастности к другим терактам спецслужбы Молдавии.