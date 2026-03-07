Прикамский Галополимер будет продавать соляную кислоту на бирже

АО «Галополимер» объявило о старте биржевых торгов соляной кислотой на бирже «Центральная торговая система» (биржа ЦТС). Об этом сообщается на сайте площадки. Ранее в биржевых торгах стал участвовать ПАО «Химпром» (Новочебоксарск), специализирующийся на производстве этого же вещества. «Выход второго крупного производителя на торги подтверждает: нефтехимия становится одним из самых перспективных биржевых направлений. Биржа дает рынку понятные ценовые ориентиры и объективные индикаторы», — цитируется в сообщении директор департамента по взаимодействию с органами власти и бизнес-сообществом биржи Дмитрий Золотов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Группа компаний «Галополимер» специализируется на выпуске фторполимеров, хладонов, продукции неорганической химии. В состав холдинга входят производственные предприятия в Перми и Кирово-Чепецке. Финансовые показатели не раскрываются.

Источник в отрасли утверждает, что выйти на биржу предприятиям настоятельно рекомендовала ФАС. В противном случае производители имеют риск получить оборотные штрафы.