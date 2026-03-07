На «Авиастаре» число сотрудников выросло почти в два раза

Численность сотрудников филиала ПАО «Ил» «Авиастар» в Ульяновске выросла с 7 до 13 тыс. человек из-за увеличения производства самолетов. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в ходе рабочей поездки, сопровождавшей министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Глава региона отметил, что в ближайшем будущем на авиазаводе планируется набрать еще около 5 тыс. работников, а в долгосрочной перспективе — довести численность до 20 тыс. человек. Это связано с текущими и перспективными производственными программами предприятия.

Для подготовки кадров в регионе создано 19 классов по программе авиастроения в школах. Также функционируют инжиниринговый центр и техническое училище в районе «Авиастара», которые обеспечивают обучение специалистов для вуза и промышленности.

Андрей Сазонов