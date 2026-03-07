Суд запретил распространять рецепт коктейля Молотова

Останкинский суд Москвы признал рецепт коктейля Молотова запрещенной к распространению информацией. Решение опубликовано на сайте судов Москвы.

Поводом для иска стала проверка Останкинской межрайонной прокуратуры. Специалисты нашли открытые Telegram-каналы с материалами, в которых подробно описывалось, как сделать зажигательную смесь в домашних условиях.

В суде определили, что такие инструкции нарушают закон, так как могут быть использованы для совершения преступлений, терактов или организации массовых беспорядков. «Решение суда об удовлетворении административного искового заявления о признании информации запрещенной подлежит немедленному исполнению»,— указано в постановлении.