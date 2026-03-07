Комиссии по работе с подрядчиками создадут в Энгельсе

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин встретился с руководителем Энгельсского района Максимом Леоновым. Подробностями поделилась пресс-служба главы региона.

Фото: telegram-канал Романа Бусаргина

По итогам голосования местных жителей в 2026 году продолжится развитие экопарка в Летном городке, ремонт городского стадиона на Нестерова, 122А, и благоустройство территории возле ДК «Строитель». Также этой весной в городе посадят больше 250 деревьев, 500 кустов и порядка 96 тыс. многолетних и однолетних цветов. Для проведения работ закупят 15 спецмашин. Среди прочего в Энгельсе отремонтируют 15 остановок и установят 30 новых павильонов.

Господин Бусаргин поручил сформировать профильные комиссии для работы с подрядчиками. Целью создания таких органов губернатор назвал контроль за соблюдением исполнителями обязательств. Также комиссии будут следить за качеством исполнения контрактов.

Дарья Васенина