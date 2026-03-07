Саратовской промышленности требуется больше 3,5 тысячи работников

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин встретился с промышленным блоком правительства. Подробности встречи сообщила пресс-служба главы региона.

По данным чиновников, в 2025 году в секторе трудоустроились 11 тыс. человек. На данный момент не хватает 3,5 тыс. сотрудников. «Чтобы решить задачу по укомплектованию предприятий, ранее уже приняли ряд решений. Их реализация продолжится и в этом году»,— пообещал господин Бусаргин.

Среди упомянутых мер глава региона привел систему взаимодействия работодателей с колледжами и техникумами. В учебных заведениях «актуализировали направления подготовки, исходя из потребностей экономики, а в некоторых случаях и запросов конкретных предприятий». Отмечается, что сами работодатели также примут участие в образовательном процессе путем организации стажировок.

Также на совещании затронули темы поддержки молодых специалистов и переподготовки «по актуальным направлениям» — где наблюдается недостаток специалистов. В кабмине уточнили, что региональное министерство образования регулярно проводит анализ рынка труда.

Дарья Васенина