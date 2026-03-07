Глава СКР хочет знать, почему жительница Саратова умерла в частной клинике

В Саратове пациентка частной клиники скончалась во время операции. На ситуацию обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин, сообщил инфоцентр федерального ведомства.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Саратовские следователи завели дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Кто стал фигурантом, пока неизвестно. Генерал юстиции Бастрыкин ждет доклад о ходе расследования от и. о. руководителя регионального следственного управления Ивана Михайлина.

Речь идет об одном из отделений АО «Клиника доктора Парамонова», сообщает ИА «Версия-Саратов». Со ссылкой на источник журналисты пишут, что операция, о которой идет речь, якобы — аборт. Потерпевшей было 34 года, уточняется в публикации.

Дарья Васенина