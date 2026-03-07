В Саратове ограничили работу шести троллейбусов
В Саратове временно изменили график шести троллейбусных маршрутов. Информацию сообщила пресс-служба МУПП «Саратовгорэлектротранс».
Фото: ИА «Общественное мнение»
Причиной таких мер послужила авария на сетях холодного водоснабжения. Курсирование маршрутов № 2А и 4 приостановили с 20:00 6 марта. Ограничения продлятся до 14:00 7 марта.
Также на время проведения работ увеличили интервал движения троллейбусов № 2, 3, 15 и 16. Движение полностью восстановят по завершении ремонта.