В Саратове ограничили работу шести троллейбусов

В Саратове временно изменили график шести троллейбусных маршрутов. Информацию сообщила пресс-служба МУПП «Саратовгорэлектротранс».

Причиной таких мер послужила авария на сетях холодного водоснабжения. Курсирование маршрутов № 2А и 4 приостановили с 20:00 6 марта. Ограничения продлятся до 14:00 7 марта.

Также на время проведения работ увеличили интервал движения троллейбусов № 2, 3, 15 и 16. Движение полностью восстановят по завершении ремонта.

Дарья Васенина