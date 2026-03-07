Курс доллара. Прогноз на 10-13 марта

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Приостановка продаж валюты по бюджетному правилу является временным фактором Рубль будет удерживать позиции в диапазоне 11–11,5 руб./CNY, тяготея к его верхней границе. Приостановка продаж валюты по бюджетному правилу является временным фактором, который во второй половине марта будет компенсирован повышенным предложением иностранной валюты со стороны экспортеров,— в марте объем налоговых отчислений крупных нефтегазовых компаний за счет выплаты НДД может превысить в 1,6 раза показатели января и февраля.

Наталья Ващелюк,

старший аналитик Факторами поддержки национальной валюты остаются высокие рублевые процентные ставки Ослабление рубля в настоящее время сдерживается ростом цен на нефть, обусловленным конфликтом на Ближнем Востоке. Кроме того, сохраняется высокая неопределенность по поводу количественных параметров, которые Минфин заложит в новое бюджетное правило. Если корректировка цены отсечения российской нефти будет меньше, чем предполагается, то и масштаб дополнительного ослабления рубля окажется менее значительным. Факторами поддержки национальной валюты также остаются высокие рублевые процентные ставки, отсутствие существенного негатива в геополитике и в восприятии рисков рублевых активов. Импорт и отток капитала могут быть относительно низкими из-за сезонности. В течение недели курс доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 78,0–81,0 руб./$, юаня – 11,3–11,7 руб./CNY.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Дополнительное влияние на рубль оказывает укрепление доллара на глобальном рынке Отмена продажи валюты Минфином в марте запустила негативный тренд в рубле. Если цена отсечения будет снижена до $45–50 за баррель, то уже в апреле Минфин может начать покупать валюту на рынке, что окажет давление на рубль, поскольку фактическая цена нефти будет выше, чем в бюджетном правиле. Дополнительное влияние на рубль оказывает укрепление доллара на глобальном рынке на фоне геополитической нестабильности на Ближнем Востоке. Потенциал ослабления рубля на фоне ожидаемой модификации бюджетного правила еще не исчерпан, поэтому мы ожидаем продолжения плавного ослабления рубля в течение марта.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть В завершающий день рабочей недели перед длинными выходными рубль продемонстрировал смешанную динамику, начав торги с ослабления и к вечеру компенсировав большую часть потерь. Поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть, котировки Brent превысили $90 за баррель впервые с апреля 2024 года. И одновременно на рубль продолжают оказывать давление сокращение предложения валюты на продажу со стороны регулятора до 4,6 млрд руб. и приостановка операций Минфина в рамках бюджетного правила. Мы полагаем, что рубль продолжит постепенно ослабевать до уровня 80 руб./$ вплоть до установки новой цены отсечения по бюджетному правилу.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках В фокусе — свежая экономическая статистика из США На стороне российского рубля — дорожающая нефть на фоне обострения ближневосточного конфликта. Оптимистичным фактором для рубля способно стать временное разрешение США закупать Индии российскую нефть. При этом национальная валюта на текущий момент осталась без поддержки от валютных операций в рамках бюджетного правила. Экспортно-импортный баланс по-прежнему один из центральных факторов, влияющих на расстановку сил на валютном рынке. Между тем не в пользу рубля в перспективе могут оказаться последствия активно цитируемого заявления министра финансов США, который оценивает вероятность обсуждения на ближайших апрельских переговорах Соединенных Штатов и КНР пункта об уменьшении Китаем покупок российской нефти. В фокусе — свежая экономическая статистика из США, где были зафиксированы активный рост в сфере услуг в феврале, а также рост занятости в частном секторе.