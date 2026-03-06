Группа «Звери», «Сказочные миры Ивана Билибина» и спектакль «Раневская. Одинокая насмешница»

Когда выступит рок-группа «Звери», что ждет гостей на выставке иллюстратора русских сказок Ивана Билибина и где пройдет комедийный спектакль «Раневская. Одинокая насмешница»

7 марта (суббота)

В Доме джаза покажут новую программу Jazz & Poems. Со сцены прозвучат джаз, блюз, босса-нова в сочетании с современной поэзией в исполнении дуэта «Музыка Снов» и поэта Катерины Билибиной. Начало в 19:00.

8 марта (воскресенье)

На сцене «Сибирь-Арены» выступит рок-группа «Звери». Концерт приурочен к 25-летию музыкантов на сцене. Зрителей ждет специальная программа, где прозвучат известные хиты и синглы из поздних релизов. Начало в 20:00.

9 марта (понедельник)

В Новосибирской государственной филармонии выступят квартет Filarmonica и лектор-музыковед Марина Якушевич. Они подготовили специальную программу, в которую вошли стихотворения поэтесс ХХ и XXI веков. Со сцены прозвучат поэтические произведения в сопровождении музыки Иоганна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта и других композиторов. Начало в 19:00.

10 марта (вторник)

В концертном зале «Сибирский» пройдет концерт «Два гения: Антонио Вивальди и Иоганн Себастьян Бах. Мистика барокко». На сцену выйдут солисты академического симфонического оркестра Новосибирской филармонии, а также хор студентов специальности «Хоровое дирижирование» НМК им. А. Ф. Мурова. Начало в 17:00.

11 марта (среда)

В ДК Железнодорожников состоится шоу оркестра CAGMO. В программу вошли лучшие рок-хиты System of a Down, Linkin Park, Metallica, Evanescence, Green Day, Papa Roach, Korn и другие. Музыканты представят композиции известных групп в инструментальных аранжировках. Начало в 19:00.

12 марта (четверг)

В ДК Железнодорожников покажут спектакль «Раневская. Одинокая насмешница». Комедия, где главным героем является не только фигура Фаины Раневской, но и ее неординарное и тонкое чувство юмора. Начало в 19:00.

13 марта (пятница)

В ЦК 19 пройдет концерт вокально-хоровой джазовой музыки «Джаз молодых». На сцене выступят студенты третьего курса Новосибирского государственного театрального института. В программе — произведения Гарри Уоррена, Джерри Херма, Джорджа Гершвина и других. Начало в 18:30.

В Новосибирском государственном краеведческом музее откроется выставка «Сказочные миры Ивана Билибина». Она посвящена 150-летию со дня рождения иллюстратора русских сказок и былин. Иван Билибин разработал собственный художественный стиль на основе эстетики модерна начала ХХ века, неорусского стиля и визуального кода Русского Севера. Экспозиция включает более 60 работ автора. Начало в 12:00.

