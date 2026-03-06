Акустические датчики предотвратили 2004 дефекта на сетях теплоснабжения в Петербурге

Система мониторинга трубопроводов с использованием акустических датчиков помогла превентивно устранить 2004 технологических нарушения на тепловых сетях Санкт-Петербурга за все время ее эксплуатации. Об этом сообщили в комитете по энергетике.

Фото: Пресс-служба комитета по энергетике Санкт-Петербурга

Как уточнили в ведомстве, систему в АО «ТЭК СПб» используют с 2020 года, в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» — с 2023-го. Сейчас на сетях компаний установлено 3820 устройств, которые охватывают более 1000 км теплопроводов.

Датчики работают круглосуточно и фиксируют уровень шума, возникающего при движении теплоносителя. При отклонении сигнала от нормы система определяет место и время появления дефекта, после чего данные поступают на сервер и передаются специалистам и диспетчерам для анализа.

В комитете отметили, что технология позволяет выявлять повреждения на ранней стадии — до выхода воды на поверхность — и снижать потери теплоносителя и риск нештатных ситуаций. Из 2015 выявленных «слабых» участков не удалось устранить превентивно только 11 быстроразвивавшихся дефектов. В 2026 году на сетях «Теплосети Санкт-Петербурга» планируют установить еще 1000 акустических датчиков.

Артемий Чулков