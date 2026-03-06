Фасады зданий Петербурга украсят световыми проекциями к Международному женскому дню

С 6 по 10 марта фасады десяти зданий в Санкт-Петербурге будут украшать световые проекции, приуроченные к Международному женскому дню. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Фото: Пресс-служба Смольного

На домах разместятся цветочные композиции и женские образы с полотен знаменитых российских художников, рассказали в городской администрации. Так на фасаде Российской национальной библиотеки на Московском проспекте, 165/2, появится галерея известных женских образов с картин русских художников: «Неизвестная» Ивана Крамского, «Купчиха за чаем» Бориса Кустодиева, автопортрет Зинаиды Серебряковой, «Девочка с персиками» Валентина Серова и «Жница» Алексея Венецианова.

Также увидеть видеть тематические проекции можно будет по адресам: Московский проспект, 91А, набережная Обводного канала, 89, Шпалерная улица, 44Б, Кондратьевский проспект, 14, Каменноостровский проспект, 26-28, Большой проспект В.О., 70, 8-я линия В.О., 85А, Шушары, Новгородский проспект, 10, Ломоносов, улица Федюнинского, 16.

Артемий Чулков