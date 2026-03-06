Астраханских школьников отправили почтить память иранского лидера у консульства

Учащиеся астраханской гимназии № 3 возложили цветы у здания генконсульства Ирана. Церемонию приурочили к памяти верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / yunarmyberkutgimnasium3 Фото: vk.com / yunarmyberkutgimnasium3

Как следует из отчета юнармии «Беркут», акцию провели знак глубокого уважения. «Жители нашего города искренне соболезнуют невосполнимой потере дружественного народа. В такие трудные минуты важно оставаться сплоченными и разделять боль утраты. Наше участие — это символ дружбы и искренней поддержки иранского народа», — написали в группе юнармейского отряда во «Вконтакте».

Однако первоначальная формулировка о цели акции, где упоминалось «чествование памяти и духовного наследия» аятоллы Сейеда Али Хаменеи, исчезла из публикации. Пост отредактировали после того, как пользователи начали интересоваться причинами проведения подобной церемонии с участием школьников. Также комментаторы спрашивали, почему гибель учениц школы в Минабе не была освещена.

Накануне в астраханском генконсульстве Ирана прошло мероприятие, на котором открыли книгу памяти в знак соболезнований. Председатель гордумы Игорь Седов оставил запись со словами соболезнования в книге, сообщили в пресс-службе городского парламента.

Нина Шевченко