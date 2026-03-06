Свердловчанина арестовали по делу о вымогательстве в особо крупном размере

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде ареста в отношении жителя Свердловской области Александра Комелькова по делу о вымогательстве, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Органами предварительного расследования он обвиняется по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным портала Е1, обвиняемый является учредителем и директором компании ООО «РСК Групп». Его арестовали в собственном доме 5 марта и обвинили в вымогательстве 6 млн руб. в 2014 году. Свою вину он не признает.

Суд рассмотрел ходатайство следователя и постановил заключить под стражу обвиняемого до 10 апреля 2026 года.