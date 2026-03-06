Ярославский военнослужащий вернулся из украинского плена

46-летний военнослужащий Илья Б. из Ярославской области возвращен из украинского плена. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин.

Ярославец участвовал в специальной военной операции с 2024 года, был ранен. Пропал в сентябре 2025 года, уточнил господин Бабуркин.

«За помощью к омбудсмену обращалась мать военнослужащего. Сергей Бабуркин сегодня связался с женщиной, она сообщила, что сын уже позвонил ей с территории Белоруссии, выразила благодарность за помощь в его розыске и освобождении из плена»,— сообщили в аппарате уполномоченного.

«Ъ» сообщал, что Россия и Украина провели новый обмен военнопленными. Российская сторона вернула 300 военнослужащих и передала такое же число бойцов ВСУ.