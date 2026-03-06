Господа бизнесмены, как сберечь вашу веру?

Суд в Москве на два месяца заключил под стражу Филиппа Россу — продюсера, представлявшего многих известных артистов. Ему предъявили обвинение в мошенничестве при использовании прав на музыкальные произведения. Потерпевшим по уголовному делу проходит Олег Газманов. Сам фигурант вину не признает.

Фото: из личного архива Филиппа Росса Филипп Росса

Басманный райсуд столицы 6 марта удовлетворил ходатайство ГСУ СКР и заключил под стражу Филиппа Россу до 5 мая. Ему инкриминируется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и незаконное использование объектов авторского права (ч. 2 ст. 146 УК РФ). По данным “Ъ”, изначально продюсер проходил по делу свидетелем, но 5 марта был задержан в качестве подозреваемого, а затем ему предъявили обвинение. Фигурант его не признал.

Подробности уголовного дела пока неизвестны.

Потерпевшим, по данным источников “Ъ”, по нему проходит народный артист России Олег Газманов.

Адвокаты обвиняемого Елена Ивашина и Юрий Харькин возражали против заключения под стражу, указывая, что их подзащитный имеет постоянное место жительства, ранее не привлекался к уголовной ответственности и является единственным родителем несовершеннолетней дочери, мать которой скончалась. Защита обращала внимание суда на то, что инкриминируемое деяние связано с предпринимательской деятельностью, по которой закон прямо запрещает заключение под стражу.

Также адвокаты отметили, что в феврале 2024 года господин Росса был награжден медалью МЧС России «За спасение на пожаре» — при пожаре в гостинице в Тольятти он участвовал в спасении людей.

Перед судом за господина Россу поручился скрипач и заместитель председателя комиссии по культуре и сохранению духовного наследия Общественной палаты Российской Федерации Петр Лундстрем.

Судья Константин Очиров доводам защиты и поручителя не внял и согласился с позицией ГСУ СКР о том, что обвиняемый может попытаться скрыться или иным образом воспрепятствовать расследованию.

Филипп Росса — специалист по авторским правам, представлявший интересы в этой сфере таких артистов шоу-бизнеса, как Олег и Родион Газмановы, Дмитрий Маликов, Игорь Саруханов и коллектив «Хор Турецкого». С господином Газмановым он работал на протяжении 14 лет, выступая продюсером в том числе клипов военной тематики. По сведениям защиты, в материалах дела имеется подписанное господином Газмановым соглашение о расторжении договора от 31 января 2024 года, в котором стороны зафиксировали отсутствие взаимных претензий, включая финансовые. Претензии к господину Россу появились спустя несколько месяцев после подписания этого документа.

В 2016 году господин Росса оказался в центре скандала после ареста экс-главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова. Того обвиняли в незаконной продаже недвижимости РАО общей площадью 2 тыс. кв. м.

После ареста экс-главы РАО президент Федерации интеллектуальной собственности Роман Абрамов сообщил о давлении и угрозах со стороны господина Федотова.

Господин Абрамов также заявил, что у него состоялась встреча с продюсером Филиппом Россой, на которой он попросил донести до сведения Никиты Михалкова (в 2009 году он стал президентом совета Российского союза правообладателей — организации, которая занималась защитой авторских прав) требование незамедлительно обеспечить освобождение господина Федотова из-под стражи и от уголовной ответственности. По его словам, в противном случае 18 июля на руководство Российского союза правообладателей и Всемирной организации интеллектуальной собственности, в том числе на генерального директора Андрея Кричевского, будет опубликовано большое количество дискредитирующей информации заказного характера. Запись этого разговора была передана в правоохранительные органы.

Несколько позже сам Никита Михалков сообщил RNS, что заявление господина Абрамова имеет запах «пороха лихих 90-х», отметив, что господин Росса действительно пытался выйти на него, «чтобы обсудить "тет-а-тет" некую важную тему». Себя он позиционировал в качестве исполнительного продюсера Хора Турецкого. Позже господин Росса в интервью газете «Аргументы недели» рассказал, что встречался с Романом Абрамовым как с представителем Никиты Михалкова, а контекст сказанных им слов был кардинально искажен.

Адвокаты утверждают, что события 2016 года не связанны с нынешним уголовным делом.

Ефим Брянцев, Мария Барановская