Треть россиянок хоть раз получали на 8 Марта подарок, от которого легко бы отказались. Это следует из опроса слушателей “Ъ FM” в Telegram-канале kfm936. Еще у 15% провалы с презентами на гендерный праздник случаются регулярно. При этом половина опрошенных отметили, что для них в этот день все подарки хороши. Среди «плохих» могут оказаться и очень дорогие вещи, которые не соответствуют желаниям и увлечениям получателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

“Ъ FM” решил узнать у деловых женщин, оказывались ли они в такой ситуации? И как, по их мнению, сделать так, чтобы подарок запомнился?

Член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова: «Мне однажды подарили ловушку для колибри, вроде как это просто прикольно. Вот я 30 лет об этом помню». Генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк: «Шампуни, бальзамы, кремы для рук — вот эти наборы бюджетной и не очень косметики. Когда ты не знаешь, подходит ли эта продукция, это прямо фу. Это топ с приставкой "анти", мне кажется, не только мой. Ну и всякие сковородки, вообще любая техника, которая вроде как должна быть у женщины, даже если это какой-то невероятно крутой и самый дорогой аэрогриль или пылесос — это недопустимые подарки для девочек, которые должны быть цветами жизни». Адвокат компании Case by Case Юлия Михальчук: «Подарили однажды поход в горы, очень-очень далеко. Это просто было невыносимо бы осуществить. Я, во-первых, этим не занималась никогда и не люблю такой досуг. Люди делятся по предпочтениям: горы или море. Вот у меня точно море всегда. Горы — немножко не мое. Кроме того, в походе на несколько дней точно будут всякие насекомые, животные и прочее. В общем, для меня это особый стресс». Основательница кадрового агентства Hurma Recruitment Екатерина Стародубцева-Калачева: «Вместо живых цветов подарили вытянутые шарики, сделанные в форме букета. Наверное, с тем, что первых и так будет много. Это было очень необычно. Пришла домой, подарила своей двухлетней дочке. Она была счастлива». Руководитель отдела Digital & SMM в агентстве Greative Валентина Чибисова: «У меня таких подарков не было, потому что я выбираю их себе сама. Просто, условно, присылаю ссылку, либо мы вместе идем в магазины и приобретаем то, что мне хочется».

В антирейтинге подарков также оказались реплики люксовых брендов, любая одежда на вкус дарителя без предварительного обсуждения, а также экстремальные впечатления.

Юлия Савина