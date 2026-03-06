МЧС предупредило о тумане в Саратовской области

Ночью 7 марта в Саратовской области ожидается сильный туман. Соответствующее сообщение разослало жителям региона МЧС.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Синоптики предупреждают о тумане с видимостью до 500 метров. Участников дорожного движения просят быть предельно осторожными. Телефон экстренных служб: 112.

Специалисты Приволжского УГМС прогнозируют ночью в Саратовской области -12...-7°С. Завтра днем будет -7...-2°С. Северный, западный ветер — 4–9 м/с, порывы до 14 м/с. Ночью облачно с прояснениями, небольшой снег, туман, днем — переменная облачность, без осадков.

В Саратове обещают -11...-9°С ночью и -5...-3 днем. Ветер северный, западный — 5–10 м/с, порывы до 12 м/с. Ночью облачно с прояснениями, небольшой снег, днем — переменная облачность, без осадков.

Дарья Васенина