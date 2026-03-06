Венгрию и Украину разделила «Дружба»

Отношения между Венгрией и Украиной вновь обострились: Киев обвинил Будапешт в похищении семи своих граждан. Последний утверждает, что задержанные занимались отмыванием денег. 6 марта Налогово-таможенное управление заявило, что в венгерской столице задержали инкассаторов «Ощадбанка». Они должны были доставить наличную валюту и золотые слитки из Австрии на Украину.

Венгерские власти утверждают, что задержанные причастны к отмыванию денег. По их словам, за организацию перевозки отвечал бывший генерал украинской разведки. Он также был задержан вместе с другими гражданами.

Инцидент прокомментировали в украинском МИД. Там назвали задержанных «заложниками, которых захватили венгерские власти», и пообещали обратиться к Евросоюзу с запросом на четкую квалификацию действий Будапешта. Подробнее об этом происшествии — в справке “Ъ FM”.

По данным «Ощадбанка», инкассаторы перевозили $40 млн, €35 млн и 9 кг золота, а весь процесс, как утверждается, был согласован с австрийским Raiffeisen. Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозки, заявили в кредитной организации. В свою очередь, Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии сообщила, что проводит уголовное производство по подозрению в отмывании денег. По данным ведомства, через украинско-венгерскую границу за последние месяцы доставили $900 млн, €420 млн и 146 кг золотых слитков. Причем для расследования венграм пришлось привлечь специалистов Центра по борьбе с терроризмом. Впрочем, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига намекнул на то, что это Будапешт занимается террором и обвинил власти Венгрии в захвате заложников и краже денег. Действия премьер-министра Виктора Орбана он сравнил с деяниями преступной группировки. Кроме того, МИД Украины рекомендовал гражданам страны не посещать Венгрию.

Инцидент с задержанием украинских граждан происходит на фоне публичного конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой венгерского правительства. Ранее на пресс-конференции первый пообещал дать бойцам ВСУ личный адрес Орбана. По словам украинского лидера, премьер Венгрии без оснований блокирует выделение военного кредита Киеву.

Еврокомиссия назвала подобные слова неприемлемыми. Объяснений от Зеленского потребовал и главный конкурент Виктора Орбана на грядущих выборах Петер Мадьяр. Как позиция политика скажется на венгерско-украинских отношениях в случае его победы на выборах? “Ъ FM” обсудил этот вопрос с президентом Ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяной Пархалиной:

«Из-за войны США и Израиля против Ирана меняется ситуация с энергобезопасностью и энергопоставками. Это очень чувствительный для Венгрии вопрос. Поэтому Петер Мадьяр балансирует мнениями и даже меняет позицию. Мы пока не знаем, какими будут результаты выборов. Электорат Мадьяра поддерживает Украину и изменение курса, который Виктор Орбан проводил в последние годы и даже месяцы. Вопрос тонкий, деликатный, непонятно, во что он выльется.

Но призывы Мадьяра к Зеленскому извиниться за свои высказывания объяснимы с точки зрения предвыборных маневров. Я не думаю, что в случае победы это будет иметь долгосрочные последствия для курса Венгрии».

В конце февраля 2026-го Будапешт заблокировал выделение Киеву кредита на €90 млрд. Власти страны предупредили, что не пойдут на компромиссы до тех пор, пока Киев не возобновит поставки нефти по трубопроводу «Дружба». 5 марта Виктор Орбан напомнил, что Венгрия уже прекратила поставлять Украине бензин и дизельное топливо, и пригрозил полностью перекрыть транзит грузов. Он также заявил, что Киев занимается «государственным бандитизмом», когда блокирует поставки российской нефти.

Тема Украины — одна из центральных в предвыборной гонке Венгрии, пояснил бывший профессор Европейского центра изучения безопасности Джорджа Маршала Игорь Зевелёв:

«Между Венгрией и Украиной сложились не лучшие отношения. У них много противоречий и по поводу прав венгерского этнического меньшинства в Украине, и по поводу поставок энергии по трубопроводу "Дружба". Вопросы вызывают и последние высказывания президента Украины в адрес Орбана, которые получили отпор не только со стороны Будапешта, но и со стороны институтов Евросоюза.

Последнее обострение связано с несколькими факторами. Прежде всего, это предвыборная кампания в Венгрии, где вопрос взаимоотношений с Киевом занимает если не центральное, то достаточно важное место. Орбан хочет показать, что отстаивает национальные интересы.

Более того, фон дер Ляйен и Кая Каллас фактически не поддержали украинского президента, а встали на сторону Орбана. А отношения между институтами Европейского союза и правительством Венгрии сейчас очень сложные. Но такая поддержка неудивительна, поскольку Брюссель должен был встать на защиту главы государства ЕС».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на восстановление трубопровода «Дружба» уйдет полтора месяца. По его словам, Украина сможет возобновить транзит российской нефти в Венгрию и Словакию в течение этого времени, если страны ЕС не найдут другого варианта не блокировать выделение кредита Киеву на €90 млрд.

