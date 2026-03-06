Автобусы обновят через ГИБДД

Минтранс прорабатывает вопрос о дополнительных источниках финансирования обновления парка автобусов, троллейбусов и трамваев. Субъекты федерации, возможно, смогут направлять на эти цели часть денег, собранных за счет штрафов ГИБДД. Сейчас эти средства направляются только в дорожные фонды. В случае изменения законодательства в распоряжении субъектов может оказаться дополнительно 30 млрд руб. Регионы уже хотят воспользоваться новым правом. Эксперты говорят, что в отдельных субъектах за контроль над новыми финансовыми потоками могут начаться «соревнования лоббистов» — дорожных подрядчиков и производителей транспорта.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Решая, куда потратить лишние деньги, регионам придется выбирать между обновлением автобусного парка и ремонтом дорог

О существовании «консолидированной» позиции регионов по поводу направления «штрафных» денег на развитие общественного транспорта сообщил глава Бурятии, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система» Алексей Цыденов на совещании у президента 4 марта. Сейчас деньги от штрафов, согласно Бюджетному кодексу, идут в региональные и федеральный дорожные фонды в пропорции три к одному. В 2025 году было собрано 235 млрд руб., 165 млрд ушло в региональные фонды, 70 млрд — в федеральный.

Региональную часть денег можно было бы направлять на развитие общественного транспорта, считает господин Цыденов. Чтобы субъекты получили соответствующее право, нужны поправки к законодательству.

В этом случае регионы, по оценкам Алексея Цыденова, смогут направлять 30 млрд руб. на поддержку общественного транспорта — вдвое больше существующих мер поддержки.

Представитель Минтранса Николай Шестаков подтвердил “Ъ”, что есть единая позиция регионов по выделению дополнительных средств на развитие общественного транспорта, профильная комиссия Госсовета уже изучает вопрос об источниках финансирования. Кроме того, до 1 июня по поручению президента прорабатывается вопрос о создании специального фонда для этих целей. «Ведем активную работу с регионами. Большая роль традиционно отводится профильной комиссии Госсовета,— говорит господин Шестаков.— Готовы поддержать итоговый вариант, который будет проработан и предложен комиссией по итогам обсуждения с регионами».

Согласно указу президента о национальных целях, до 2030 года должно быть обновлено 80% общественного транспорта. Будет закуплено почти 30 тыс. единиц техники, в том числе 27 тыс. автобусов, 1137 троллейбусов и 1 тыс. трамваев.

В комитете по транспорту Санкт-Петербурга сказали, что инициатива является «принципиально важной» для развития общественного транспорта, городские власти уделяют этому вопросу «особое внимание». «Это позволит более гибко подходить к распределению бюджетных средств в интересах транспортной отрасли,— заявила “Ъ” министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.— Планируем воспользоваться этим правом, поскольку существует острая необходимость в кардинальном улучшении транспортной ситуации». В министерстве транспорта Амурской области считают, что новое право должно появиться прежде всего у регионов, где есть только один вид транспорта (автобусное сообщение) и где нужно обновить парк в малых городах и селах. В пресс-службе Республики Марий Эл считают, что часть денег из дорожных фондов можно было бы направлять местным бюджетам. В министерстве промышленности и транспорта Воронежской области сказали, что, «естественно», поддерживают направление части штрафов на развитие общественного транспорта: в ведомстве говорят, что не отказались бы от дополнительной суммы от 0,5 млрд до 1 млрд руб.

В правительствах Крыма и Севастополя пока изучают инициативу: по словам местных чиновников, это интересная идея, но она требует проработки. Министр экономического развития, инвестиций и территориального развития Свердловской области Андрей Антипов считает, что необходимости в новом инструменте нет. «Уменьшать долю поступлений на дороги и забирать средства из той статьи, в которую бы еще вкладывать, не совсем целесообразно. Общественный транспорт — это дело конкретного муниципалитета, который должен управлять этой сферой»,— сказал господин Антипов. Для развития общественного транспорта, считает он, существуют другие эффективные инструменты, в том числе концессионные соглашения.

«Ухудшение бюджетной ситуации заставляет искать новые источники финансирования практически для всех мероприятий,— говорит директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский.— Обновление общественного транспорта — одна из больных тем, в муниципалитетах эта сфера хронически недофинансирована».

Эксперт обращает внимание, что регионам дается право, а не обязанность и «многое будет зависеть от управленческой дисциплины и качества планирования».

Согласно нацпроекту «Инфраструктура для жизни», напоминает член Общественного совета Минтранса Кирилл Янков, к 2030 году должно быть отремонтировано 85% региональных дорог, 85% общественного транспорта — не старше установленного срока службы. «Для губернаторов важно иметь право решать, куда направлять деньги в зависимости от того, какой показатель подтянуть,— говорит он.— Другой вопрос, что на местах процесс может превратиться в соревнования лоббистов — дорожных подрядчиков и производителей техники». Региональные трассы обеспечены финансированием всего на 35%, отмечает глава Российской ассоциации территориальных органов управления автодорогами РАДОР Игорь Старыгин. «Понятно, что регионы будут сами решать, как им поступить,— говорит он.— Главное, чтобы этот процесс не превратился в ситуацию, когда одни проблемы решаются за счет появления других».

Иван Буранов, корсеть “Ъ”