Российская нефть Urals впервые стала продаваться с наценкой

Российская нефть Urals впервые продается с наценкой относительно Brent при поставках в порты Индии, передает Reuters. По данным агентства, цена Urals выросла после начала конфликта на Ближнем Востоке, из-за которого было нарушено движение через Ормузский пролив.

По данным Reuters, трейдеры продают Индии российскую нефть марки Urals с премией в $4-5 за баррель по сравнению с нефтью марки Brent при поставке в индийские порты в марте и начале апреля. Скидка на Urals, отгружаемую из Новороссийска в Индию, выросла до $14 за баррель по сравнению с нефтью марки Brent с фиксированной ценой.

За неделю цена Brent выросла на 25% — до $89 за баррель. Стоимость Urals превзошла этот рост — под конец февраля она увеличилась практически на 50%, до $68 с $45 за баррель, сообщает Reuters. При этом трейдеры отметили, что прибыль российских экспортеров понижается за счет роста фрахта — платы за перевозку груза, аренду судна или другого транспортного средства по договору.

По данным Bloomberg, индийские нефтеперерабатывающие заводы оперативно закупают российскую нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке. Источники агентства сообщили, что Индия уже закупила более 10 млн баррелей российской нефти, 15 млн баррелей нефти Urals сейчас находятся на танкерах в Аравийском море и Бенгальском заливе.

Ситуация с поставками нефти и газа усугубилась после решения Ирана контролировать проход судов через Ормузский пролив — основной маршрут вывоза сырья из стран Персидского залива. После этого цена газа в Европе впервые с января 2023 года превысила $750 за 1 тыс. куб. м.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Сырье не дотекает до рынков».