В Татарстане производитель туалетной бумаги не смог оспорить запрет ФАС

Арбитражный суд Татарстана отказал компании «ДА Юань» в иске к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Татарстану. Фирма пыталась оспорить запрет на продажу туалетной бумаги, которую сочли слишком похожей на продукцию компании из Набережных Челнов. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Нежная толстушка» и «Туалетная бумага из Набережных Челнов»

Фото: Сайт «ДА Юань»; сайт НКБК «Нежная толстушка» и «Туалетная бумага из Набережных Челнов»

В декабре туалетную бумагу «Нежная толстушка» башкирской компании «ДА Юань» признали схожей с «Туалетной бумагой из Набережных Челнов», которую производит Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат имени С. П. Титова (НКБК).

УФАС признало компанию нарушившей закон о конкуренции и потребовало прекратить выпуск товара. По мнению ведомства, оформление упаковки — фон, цвет и расположение элементов — может вводить покупателей в заблуждение.

Суд также обязал компанию выплатить госпошлину 160 тыс. руб.

Анна Кайдалова