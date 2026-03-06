Паслер и Орлов поздравили свердловчанок с наступающим Международным женским днем

Губернатор Свердловской области Денис Паслер и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравили свердловчанок с наступающим Международным женским днем. Торжественное мероприятие прошло в ККТ «Космос» в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Средний Урал – опорный край державы, а вы, уважаемые свердловчанки, наша надежная опора в развитии региона. Вы сохраняете уникальные традиции и ценности. Вместе с нами создаете проекты и инициативы, которые определяют будущее Свердловской области. Воспитываете героев, гениев, чемпионов!»,– сказал Денис Паслер.

В торжественном приеме приняли участие представительницы сфер образования, здравоохранения, благоустройства, транспортной отрасли, общественных и волонтерских организаций, национально-культурных объединений, матери и жены бойцов СВО.

К присутствующим также обратился глава Екатеринбурга Алексей Орлов: «Вглядываясь в историю уральской столицы, мы видим, как на каждом этапе ее развития именно вы, дорогие женщины, были опорой, вдохновением и движущей силой. Уже то, что Екатеринбург назван прекрасным женским именем, говорит об особой роли женщины в становлении уральской столицы».

На приеме выступила группа «Дидюля».