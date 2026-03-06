«Интерфакс» узнал о компромиссе по срокам введениям полного НДС для маркетплейсов

Полный НДС в 22% на иностранные товары, приобретаемые гражданами через маркетплейсы, могут ввести с 2029 года. На него будут переходить поэтапно — в 2027-2028 годах. Таким выглядит компромиссный вариант между министерствам и бизнесом, который предложил Минфин в феврале, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Введение НДС на иностранные товары, которые продаются через маркетплейсы, призвано уравнять условия торговли между традиционным ритейлом и интернет-площадками. Еще одна причина — правительству нужно согласовать нормы национального регулирования и нормы ЕАЭС по e-commerce, которые вступают в силу с середины этого года.

В октябре Минфин предложил изменения в Налоговый кодекс. В частности, речь идет о НДС для ввозимых через маркетплейсы товаров: в 2027 году — 5%, в 2028 году — 10%, в 2029 году — 15%, в 2030 году — 22%. Предполагается, что НДС будет удерживаться независимо от того, облагается посылка таможенной пошлиной или нет. Сейчас разрешен беспошлинный ввоз через маркетплейсы посылок стоимостью до €200. Если выше, уплачивается пошлина в 15%. С 1 июля 2026 года ставка будет понижена до 5%, в том числе с учетом того, что часть фискальной нагрузки будет переложена в НДС.

Представители традиционного ритейла настаивают на том, чтобы ставки НДС для e-commerce вводились быстрее. Минпромторг выступает на их стороне. Переход на уплату полного НДС, считают в Минпромторге, возможен с 1 января 2027 года. Против выступают маркетплейсы (например, Ozon и Wildberries). Они предлагают сделать переходный период. Их позицию поддерживает Минэкономики.

В декабре 2025 года вице-премьер Александр Новак поручил Минфину при участии Минэкономики привести мнения ведомств и бизнеса к общему знаменателю. Одним из вариантов стало предложение о сдвижке перехода на полный НДС с 2030-го на 2029 год.