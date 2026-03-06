Новое шоссе появилось в Саратове

В Саратове появилось Сталинградское шоссе. Соответствующее постановление подписал председатель городского комитета по архитектуре Евгений Иванов, утвердив новое имя для участка Ново-Астраханского шоссе в Заводском районе.

Сталинградским шоссе стал отрезок магистрали от ул. Крымской до ул. Большой Лесопарковой. Инициатива переименования исходила от совета ветеранов местного авиационного завода, напомнившего о ключевой роли этой дороги в годы войны, сообщило ИА «Общественное мнение».

По этому маршруту в период Сталинградской битвы шло снабжение осажденного города. Колонны доставляли боеприпасы, технику и продовольствие, несмотря на бомбардировки.

Нина Шевченко