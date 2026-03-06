ХК «Автомобилист» одержал шестую победу подряд, обыграв «Металлург»

Хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который прошел в Магнитогорске. Счет в игре составил 3:1. Это вторая победа екатеринбургской команды над «Металлургом» в текущем сезоне, а также шестая подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Роман Горбунов, Анатолий Голышев и Максим Осипов. У хозяев отличился Егор Яковлев.

В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» (80 очков) занимает четвертое место, «Металлург» (97 очков) — первое.

В следующем матче 11 марта «Автомобилист» примет ярославский «Локомотив».

Полина Бабинцева