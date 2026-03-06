ИИ это все о нем

В Мультимедиа Арт Музее стартовала Вторая международная биеннале «Искусство будущего». С момента первой биеннале прошло четыре года, и за этот срок искусственный интеллект разогнался до космических скоростей. Если в 2022-м многие художники воспринимали ИИ как забавную игрушку, то теперь, в чем легко убеждает выставка участников биеннале, признают в нем соавтора, открывающего перед искусством нечеловеческие перспективы. Рассказывает Ксения Воротынцева.

Четыре года назад нейросети были в основном источником невинных развлечений — вроде перевода текста в изображение или перерисовывания картинки в стиле аниме. Первая биеннале «Искусство будущего» во многом отражала эти настроения. Например, аргентинская художница София Креспо соединяла с помощью нейросетей изображения реальных животных — получалось нечто вроде средневекового бестиария, только на цифровой лад. Конечно, некоторые художники и тогда задумывались о том, какое место достанется человеку в мире машин. Но теперь эти мысли приобрели глобальный характер.

Вторая биеннале стараниями cвоего основателя, директора Мультимедиа Арт Музея Ольги Свибловой, сохранила международный статус, хотя количество зарубежных художников уменьшилось — с тринадцати тогда до трех сейчас. Из иностранных звезд вновь участвует современная израильская художница Михаль Ровнер. Приехал в Москву британец Stanza, исследующий взаимное влияние человеческого и цифрового миров. Есть и наши громкие имена: Аристарх Чернышев и Павел Пепперштейн. Главное же отличие состоит в том, что цитаты Стивена Хокинга и фразы, написанные ИИ, висящие бок о бок, теперь не кажутся кощунством. Хотя последний пока не блещет остроумием, а скорее демонстрирует здравый смысл: «Человечеству больше всего грозит не искусственный интеллект, а естественная глупость».

Поражает, как за эти годы «выросли» нейросети. Реальные фотографии людей уже невозможно отличить от сгенерированных изображений. Например, в проекте Полины Савиной «Самозванцы» зрителю предлагается угадать, кто из 24 портретируемых на самом деле никогда не существовал. Другая участница, Милагрелия (Виктория Гурова), представила семейный фотоальбом, полностью созданный нейросетью. А главный вопрос биеннале звучит так: важно не то, как мы будем общаться с ИИ, а как он будет общаться с нами. Если, конечно, захочет.

Отказ от антропоцентризма — представления о человеке как мере всех вещей — главный тренд последних лет. Сразу несколько художников предлагают задуматься о том, как общаются между собой нечеловеческие агенты.

Работа Марии Мощенской и Вероники Призовой «Линзарис» помогает зрителю взглянуть на себя «глазами» растений: еще в начале XX века возникла гипотеза о том, что некоторые клетки работают как природные линзы. Художник Андре Свибович приглашает «послушать» деревья, вопреки нашим представлениям совсем не молчаливые: шум создается даже при испарении влаги, просто его нужно усилить во много раз. А если встать на специальную платформу, можно ощутить вибрации, воспроизводящие колебания грунта, вызванные ростом корней. Это напоминает видео, появляющиеся в сети с завидной регулярностью, на которых энтузиасты с помощью датчиков заставляют грибы «играть» на музыкальных инструментах: даже на ксилофоне. Видимо, идея о том, что растения вовсе не бессловесные создания, постепенно овладевает массами.

Постантропоцентризм включает в себя и общение машин, когда человек полностью исключается из коммуникации. Владельцы нескольких умных колонок могут устроить подобный эксперимент у себя дома — предложив им пообщаться на своем языке. Пиканье, которые при этом издают девайсы, звучит совершенно инопланетно. Несколько работ на подобную тему показывают Даниил Сладков и Яника Колобаева. Одна из них представляет собой огромный квадрат, покрытый QR-кодами. Для человеческого глаза это просто «белый шум», а вот робот увидит крутящееся кольцо загрузки, которое, правда, не приводит ни к какому результату — один из кодов намеренно напечатан с ошибкой. Так что и возможности машин не безграничны. Другое дело, что исход нашего с ними соревнования может стать неприятным сюрпризом.

Ксения Воротынцева