Женский день в боевых условиях

В этом году специальная военная операция (СВО) стала сквозной темой праздничных мероприятий парламентских партий не только в честь Дня защитника Отечества, но и по случаю Международного женского дня. В преддверии думских выборов они собираются чествовать женщин-военнослужащих, матерей и жен бойцов, сотрудниц госпиталей и оборонных предприятий. Не будут обделены торжественным вниманием и остальные женщины, от роддомов до СИЗО, обещают партийцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Нина Останина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Госдумы Нина Останина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Единая Россия» традиционно снабдила депутатов своей фракции в Госдуме рекомендациями на региональную неделю, которая захватывает 8 Марта. Согласно документу, единороссам нужно уделить особое внимание женам и матерям бойцов, находящихся на СВО. Активисты партии и «Молодой гвардии Единой России» будут вручать цветы и подарочные наборы военнослужащим, ветеранам Великой Отечественной, волонтерам, участвующим в гуманитарных миссиях, медикам военных госпиталей, а также сотрудницам предприятий военно-промышленного комплекса. Кроме того, дарить женщинам цветы единороссы планируют и просто на улицах городов. Партия рекомендует депутатам «по возможности» присоединиться к этой акции.

Коммунисты тоже планируют дарить цветы на улицах, рассказала “Ъ” член ЦК КПРФ и депутат Госдумы Нина Останина. По ее словам, Компартия отмечает 8 Марта уважительно к женщинам, понимая, что этот праздник — политический: «Его происхождением мы обязаны как раз предшественникам коммунистов — большевикам».

Парламентарии от ЛДПР планируют поздравить сотрудниц экстренных служб, которые работают в эти дни, женщин с невысоким достатком, а также матерей и жен участников СВО, рассказала “Ъ” заместитель руководителя центрального аппарата партии Элеонора Кавшар. Либерал-демократы проведут юридические консультации для родственниц бойцов, а также всех тех, кто оказался в трудной ситуации. По традиции, которую заложил Владимир Жириновский, 8 Марта представители ЛДПР навестят женщин, находящихся в СИЗО, и возьмут в работу их обращения.

«Справедливая Россия» обещает развернуть масштабную праздничную программу, кульминацией которой 14 марта станет форум для молодых мам, сообщили “Ъ” в пресс-службе партии. «Главная цель — помочь женщинам восстановить личные границы, найти баланс между семьей и самореализацией и почувствовать поддержку сообщества». Депутаты и активисты будут поздравлять женщин, делая особый акцент на семьях участников СВО, матерях погибших воинов, а также многодетных и ветеранах, добавили в пресс-службе.

Наконец, «Новые люди» по случаю Международного женского дня проведут благотворительный автопробег «Для наших любимых», в рамках которого подарят 10 тыс. цветов по всей стране. Старт колонне из Подмосковья 7 марта даст лидер партии Алексей Нечаев. Ожидается, что к акции присоединятся предприниматели и волонтеры. Во время заезда участники будут раздавать коляски, наборы для новорожденных, бытовую технику и средства гигиены, а юристы и психологи — оказывать помощь женщинам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Ксения Веретенникова