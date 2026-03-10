В Черноземье 11 марта ожидается теплая и солнечная погода, до +9°C

В среду, 11 марта, жителей Черноземья ожидает теплая и солнечная погода. В некоторых регионах возможна облачность с прояснениями. Осадков не должно быть. Температура будет варьироваться от –1°C до +9°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +1°C, днем потеплеет до +9°C, вечером температура опустится до +6°C и еще до 0°C к ночи. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +2°C, днем температура поднимется до +8°C, вечером она составит +4°C, а ночью — –1°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске температура утром составит +1°C, днем воздух прогреется до +8°C, вечером столбик термометра опустится до +5°C и еще до 0°C ночью. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +1°C, днем потеплеет до +7°C, вечером будет +3°C, ночью — +1°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром ожидается +1°C, днем температура поднимется до +7°C, вечером она составит +5°C, а ночью +1°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром температура составит +1°C, днем будет +6°C, вечером опустится до +3°C и ещё до 0°C к ночи. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова