В Черноземье 10 марта ожидается солнечная прогода и потепление, до +9°C

Во вторник, 10 марта, жителей Черноземья ожидает потепление и солнечная погода, без осадков. Температура будет варьироваться от –3°C до +9°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит –1°C, днем потеплеет до +9°C, вечером температура опустится до +6°C и еще до +2°C к ночи. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет –1°C, днем температура поднимется до +5°C, вечером она составит +4°C, а ночью — +2°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске температура утром составит –1°C, днем поднимется до +6°C, вечером опустится до +5°C и еще до +2°C ночью. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит –1°C, днем потеплеет +5°C, вечером немного опустится до +4°C и еще до +2°C к ночи. Ветер до 5 м/с.

В Орле утром ожидается –1°C, днем воздух прогреется до +7°C, вечером температура составит +5°C, а ночью +2°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром температура составит –3°C, днем и вечером будет +4°C, а ночью — +2°C. Ветер до 5 м/с.

Алина Морозова