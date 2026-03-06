Xbox сдается в консольной войне

Microsoft подтвердила разработку новой версии Xbox. Приставка будет поддерживать игры как для консоли, так и для компьютера. Новая модель получила название Helix. Ее позиционируют как один из самых мощных продуктов на рынке. Точные сроки выхода пока держатся в секрете.

Такая консоль может стать хорошей альтернативой персональным компьютерам, считает независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко:

«Я думаю, что Microsoft сделала, что называется, свой последний и решительный шаг. То есть они осознали, что консольные войны уже окончательно закончены. У Xbox были свои эксклюзивы, например, Halo. У Sony — свои, в частности, God of War или Metal Gear Solid. Сейчас же Microsoft просто выпустит персональный компьютер, которым будет удобно пользоваться.

Такая консоль может быть лучше ПК, если изначально есть запрос на игры. Если ты владелец компьютера и покупаешь на платформе Steam какую-нибудь игру, то не поймешь, будет ли она у тебя тормозить или выдавать ошибки. На платформе, которая адаптирована под эти продукты, таких проблем не будет. Может, за некоторыми исключениями.

Мне кажется, это очень правильный и разумный шаг с точки зрения бизнеса Microsoft. Например, оплатив Game Pass, вы получаете сотни замечательных игр, которые выходят прямо сейчас. Компания идет в будущее, японцы в этом смысле немножечко отстают».

Главный конкурент Xbox придерживается прямо противоположной стратегии. Недавно Sony объявила, что игры, выпущенные эксклюзивно для PlayStation, больше не будут адаптировать для компьютеров. В компании решили, что прежний подход вредил бренду и снижал ценность покупки консоли. На этом фоне планы Xbox вызывают вопросы, считает руководитель PR-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов:

«Пока неизвестно, чем конкретно будет новая консоль от Microsoft. Но если компания движется в сторону мультиплатформы, то, как мы уже могли убедиться, это достаточно ошибочное направление. Вряд ли оно выстрелит.

Дело в том, что на консольном рынке раньше очень большое внимание уделялось эксклюзивным играм. Именно поэтому Sony сейчас, например, перестраивается обратно на их выпуск. Ну а Microsoft, если будет дальше придерживаться этой политики, скорее всего, рискует опять проиграть Sony. Что касается конкуренции со Steam Machine, консоль от Microsoft станет, вероятно, еще одним устройством для игр. То есть не каким-то уникальным продуктом, который сподвигнет людей приобретать новинку и делать выбор в пользу американской корпорации. Эксклюзивные игры как раз привлекают большое внимание и формируют лояльное ядро аудитории».

Ожидается, что на новой Xbox можно будет устанавливать сторонние игровые магазины и приложения, включая Steam, Epic Games Store, Battle.net и другие.

Астон О'Салливан