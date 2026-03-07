В Черноземье 8 марта ожидается пасмурная и холодная погода

В воскресенье, 8 марта, жителей Черноземья ожидает преимущественно пасмурная и холодная погода без осадков. Температура будет варьироваться от –3°C до +5°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит –1°C, днем она поднимется до +4°C, вечером опустится до +3°C и еще до +1°C к ночи. Ветер до 5 м/с. До вечера ожидается ясная погода.

В Воронеже утром будет –1°C, днем и вечером столбик термометра продержится на отметке +3°C, а к ночи немного опустится до +2°C. Порывы ветра до 6 м/с.

В Курске температура утром составит –1°C, днем поднимется до +4°C, вечером опустится до +3°C и еще до +1°C ночью. Ветер до 5 м/с. День ожидается ясным, но к вечеру станет пасмурно.

В Липецке утром температура воздуха составит –1°C, днем и вечером будет +3°C, ночью понизится до 0°C. Ветер с порывами до 7 м/с.

В Орле утром ожидается –3°C, днем потеплеет до +5°C, вечером температура составит +4°C, а ночью +1°C. Ветер до 6 м/с. Возможна облачность с прояснениями.

В Тамбове утром температура составит –1°C, днем и вечером будет +2°C, а ночью опустится до –3°C. Ветер с порывами до 6 м/с. Днем возможны осадки — снег и дождь.

