Спортивные и спа-пространства предусмотрены в половине новых элитных и премиальных домов Москвы в 46-ти из 95 проектов. В 30% из них доступ в спа открыт только жителям. Одно из самых популярных решений — хаммамы и массажные кабинеты. Они есть в четверти всех проектов. Бассейны предусмотрены в 21% домов. Чуть меньшую долю (20%) занимают сауны, посчитали специалисты компании Sminex.

Больше всего домов со спа в Хамовниках — 8. Эксперты считают, что это объясняется тем, что в этом районе в целом самая высокая концентрация элитной недвижимости в пределах Центрального округа. Средняя стоимость квадратного метра в новых домах высокого класса здесь достигает показателя в 2,7 млн руб., это без учета таких редких лотов, как пентхаусы, виллы и особняки.

Самое большое приватное wellness-пространство среди домов в районе находится в клубном квартале на Фрунзенской набережной. В составе комплекса 25-метровый бассейн с хот-табом и дорожкой Кнейпа, русская баня, финская сауна, хаммам, соляная комната и массажные кабинеты. Общая площадь вместе с тренажерным залом составляет 1,33 тыс. кв. м.

Самое большое спа-пространство с внешним доступом — в доме на Саввинской набережной, более 1,1 тыс. кв. м. Пять домов со спа-пространствами есть в Тверском районе: три — в стадии строительства и два — уже готовы. Еще по три дома со спа, строящихся или готовых, есть в Замоскворечье, в районе Арбата и на Якиманке. И лишь один строящийся элитный проект с закрытым для внешних гостей спа располагается в Басманном районе.

Светлана Бардина