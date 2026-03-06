Игроки «Зенита» выйдут на поле в форме женской команды в честь 8 марта

В честь Международного женского дня 8 марта игроки ФК «Зенит» проведут матч с «Оренбургом» в форме женской команды клуба. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело голубых.

В основе дизайна формы — узор кованой ограды Михайловского сада Русского музея. Решетка, воплощает утонченность ар-нуво: изящество линий, романтизм форм и дух вечной красоты, заявили в клубе.

«Я к игре в женской форме нормально отношусь. Это один из способов поздравить нашу прекрасную половину, поддержать и наш женский футбольный клуб — девчонок, которые выступают в такой форме и поздравить всех девушек с праздником весны, любви. Желаем им здоровья, счастья. Думаю, это хороший жест с нашей стороны»,— заявил главный тренер петербургской команды Сергей Семак в ходе брифинга.

Артемий Чулков