ООН: мировой спрос на критически важные минералы к 2040 году вырастет вчетверо

Мировой спрос на критически важные минералы к 2030 году вырастет втрое, а к 2040 году — вчетверо, заявила заместитель генсека ООН Розмари Ди Карло на заседании Совбеза ООН по теме «Энергия, критически важные минералы и безопасность». По словам госпожи Ди Карло, объем торговли такими ископаемыми, как литий, кобальт, никель и другие минералы, необходимые для стратегических отраслей, в 2023 году достиг $2,5 трлн. Это превышает 10% от всей глобальной торговли.

Согласно опубликованным в ноябре 2025 года прогнозам Международного энергетического агентства, спрос на литий вырастет к 2040 году в пять раз, на графит и никель — вдвое, на кобальт и редкоземельные металлы — на 50–60%, на медь — на 30%.

Алена Миклашевская