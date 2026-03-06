Депутата из Тугулыма арестовали по обвинению в мошенничестве

Депутата думы Тугулымского района (Свердловская область) Рамиса Искендерова (самовыдвиженец) заключили под стражу на один месяц и восемь дней по обвинению по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Об этом «Ъ-Урал» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Коллеги Рамиса Искендерова, пожелавшие сохранить анонимность, рассказали «Ъ-Урал», что депутат зарекомендовал себя как «отзывчивый на проблемы избирателей». «Он откликался на помощь, когда были пожары 2023 года, он помогал техникой по всему району. Недавно была авария в Юшале на котельной, он выделял технику для доставки щепы»,— пояснил один из собеседников.

В 2024 году Рамис Искендеров выступал за досрочную отставку главы Тугулыма Николая Черепанова, отмечая, что тот имел «постоянный конфликт» с думой. Вскоре господин Черепанов направил депутатам заявление об уходе. «Никакие козни не буду вам строить, и попрошу вас тоже это сделать»,— призвал тогда он.

По словам осведомленного источника «Ъ-Урал», ранее сотрудники СКР проводили допросы сотрудников администрации Тугулыма по теме тендеров по строительству и обслуживанию дорог в округе, которые выигрывала компания «Стройтранссервис», связанная с депутатом. «В СКР говорили, что цены завышены»,— пояснил собеседник.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Стройтранссервисом» руководит и владеет Светлана Искендерова. Доходы компании в 2024 году составили 57,2 млн руб., чистая прибыль — 1,8 млн руб. Согласно информации избиркома, на момент избрания в 2021 году Рамис Искендеров занимал должность заместителя директора «Стройтранссервиса» по коммерческим вопросам.

Рамис Искендеров избирается депутатом думы Тугулыма с 2019 года. Как следует из данных избиркома, на выборах в 2021 году он получил 454 голоса избирателей, опередив кандидата от «Единой России» Анатолия Котлова (его кандидатуру поддержали 130 человек).

Василий Алексеев