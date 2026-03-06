Хор Турецкого, Дмитрий Маликов, Ева Польна и Сергей Безруков

На музыкальных площадках Екатеринбурга выступят Ева Польна, хор Турецкого и Дмитрий Маликов. В музеях откроются выставки «Из ниоткуда в никуда или музыка на задворках» и «Цвет и Крутящий момент». В театрах покажут спектакли «Хулиган. Исповедь» и «Типа я. Дневник суперкрутого воина». В кино — фильмы Аньес Варды, Франсуа Трюффо и «Бонни и Клайд». Лекторы расскажут об истории траурных церемоний и женских образах в уральской драматургии. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Концерты В Музее андеграунда 7 марта пройдет концерт группы Funk Power. Коллектив в своей манере переосмысляет хиты фанка, а их выступление должно стать подарком любителям живой музыки. Билеты — 800 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ева Польна

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Ева Польна

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ В «МТС Live Холле» 8 марта выступит Ева Польна с программой «За звездой». «Это полет за музыкой, которая окрыляет, дает силы и ведет вперед»,— указано в описании шоу. Ева Польна стала известна как солистка группы «Гости из будущего», но после ее распада продолжила сольную карьеру. Ее популярные композиции — «Я тебя тоже нет (Je T’aime)», «Грустные сказки», «Весь мир на ладони моей». Билеты от 3,5 тыс. руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хор Турецкого

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Хор Турецкого

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В ККТ «Космос» 8 марта выступит Хор Турецкого с праздничным концертом-поздравлением. Коллектив исполнит баллады о любви и мировые хиты в эксклюзивных аранжировках. Организаторы обещают «страсть и нежность, фейерверк эмоций и настоящее шоу». Билеты — от 2 тыс. до 8 тыс. руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Маликов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Маликов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ В ККТ «Космос» 10 марта выступит Дмитрий Маликов с большим сольным концертом. На нем прозвучат его лучшие песни и инструментальные композиции. Дмитрий Маликов известен песнями «Звезда моя далекая», «Кто тебе сказал», «Песня про снежинку», «Ты одна, ты одна такая» и другими. Билеты — от 2,2 тыс. до 8,5 тыс. руб.

Выставки и экскурсии В арт-галерее Ельцин-центра 8 марта стартует публичная программа выставки «Иван Клюн. Цветоформы. Постижение пространства». В рамках первого семинара пройдет практика коллективного чтения, на которой пришедшие ознакомятся с программными текстами Ольги Розановой, опубликованными в 1918 году. Билет — 300 руб. В Музее андеграунда 12 марта открывается выставка «Из ниоткуда в никуда или музыка на задворках», на которой представлено неофициальное искусство Челябинска с 1987 по 2000 годы. На выставки представлены работы девяти художников, она продлится до 3 мая. Вход — 500 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художник Александр Лысяков на открытии выставки

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Художник Александр Лысяков на открытии выставки

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В Музее наивного искусства работает выставка «Александр Лысяков – фотограф, художник, кузнец и философ. Живопись и объекты из собрания ЕМИИ». Живопись екатеринбургского художника описывают как «сплав наивной искренности, глубокой символики и религиозного чувствования». В камерную экспозицию вошли его ключевые работы 1970-х. Выставка работает до 12 апреля. Вход — 200 руб. по обычному билету и 100 руб. по льготному. В галерее «Синара Арт» с 13 марта откроется выставка Екатерины Шерстеневой «Цвет и Крутящий момент». В фокусе внимания художника оказывается период 1950-60-х годов в момент зарождения поп-арта, автор исследует связь разных времен. Художник пытается понять, что мы чувствуем из точки «здесь и сейчас», глядя на то, что когда-то считалось инновационными приемами. Вход по билету в музей, выставка продлится до 14 апреля.

Спектакли Театр «Игра» в центре культуры «Эльмаш» 8 марта покажет спектакль «Типа я. Дневник суперкрутого воина». Герой спектакля Артур — он живет в Дагестане и потерял маму. У него есть воображаемый друг Али, а Артур пытается найти своего отца и стать великим воином. Билеты — 500 руб. В Центре современной драматургии (ЦСД) 7, 8 и 9 марта пройдут праздничные квартирники «Мужчины заваривают». Актеры будут петь, играть, читать, разговаривать и заваривать чай. «Это вечер про внимание, присутствие и удовольствие быть здесь и сейчас»,— указано в описании. Билеты — 2 тыс. руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Безруков

Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ Сергей Безруков

Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ В «МТС Live Холле» 9 марта пройдет спектакль «Хулиган. Исповедь» с Сергеем Безруковым в главной роли. Стихи Сергея Есенина и песни на его стихи сотканы в этом спектакле в трагическую историю. В спектакле участвует ансамбль Inter Folk Band. Билеты — от 4 тыс. до 14 тыс. руб.

Кино В кинозале Ельцин-центра пройдут показы в рамках программы «Варда/Трюффо: после Новой волны». 7 марта можно увидеть фильм «Без крыши, вне закона», 8 марта — «Одна поет, другая нет», 13 марта — «Стреляйте в пианиста». Кино показывают на языке оригинала с русскими субтитрами. Билеты — 400 руб. В Музее андеграунда 10 марта покажут фильм «Бонни и Клайд» Артура Пенна. После просмотра кинокритик Михаил Витушко расскажет, почему фильм стал классикой американской контркультуры и какое влияние оказал на последующий кинематограф. Билеты — 500 руб. полный и 250 руб. льготный.

Лекции В Библиотечном центре «Екатеринбург» (БЦЕ) 7 марта пройдет презентация книги Анны Васильченко «Наследница». Это история о приключениях, в которой есть место и юмору, и мистике, и социальной драме. Главная героиня переезжает из Москвы на Урал, чтобы продолжить здесь дело своей родственницы-гадалки, и действие книги происходит в локациях Екатеринбурга. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться заранее. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей «Литературная жизнь Урала XIX века»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Музей «Литературная жизнь Урала XIX века»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ В музее «Литературная жизнь Урала XX века» 7 марта пройдет лекция «Ты че, с Урала?» об эмоциональном женском портрете в произведениях уральских драматургов. Исследователь уральской драматургии Дарья Нужина расскажет, как создается образ «уральского характера» и что стоит за понятием «сильной уральской женщины» в произведениях Николая Коляды, Ярославы Пулинович и Олега Богаева. Вход — 500 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магазин "Книги, кофе и другие измерения"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Магазин "Книги, кофе и другие измерения"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В пространстве «Книги, кофе и другие измерения» в Верхней Пышме 8 марта пройдет лекция «Женское образование в России и Великобритании в начале XX века: Александра Коллонтай и Вирджиния Вульф». Лектор сравнит изменения в образовании в России и Великобритании и с какими трудностями в его получении сталкивались женщины. Вход — 300 руб. В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» 9 марта пройдет лекция «Печальный кортеж» об истории и изменениях траурных церемоний в России. Людмила Шатилова расскажет, кто принимал участие в траурных церемониях и зачем там была нужна «радостная лошадь». Билеты — 400 руб. обычный и 200 руб. льготный.

Подготовила Анна Капустина