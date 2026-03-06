Генпрокурор Гуцан провел рабочие встречи в Калининграде

Генеральный прокурор Александр Гуцан приехал с рабочим визитом в Калининград. Во время поездки он провел встречи в региональной прокуратуре, а также обсудил актуальные вопросы с губернатором и своим региональным коллегой. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Генпрокурор призвал коллег не отчитываться перед гражданами количеством проведенных совещаний, а говорить о конкретных результатах работы. В частности, он призвал рассказывать, как работа прокуроров влияет на защиту прав и интересов граждан. По его словам, россиянам безразлично, сколько проведено встреч, «поскольку их интересует только одно — ситуация изменилась или нет».

Также глава ведомства посетил филиал фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Господин Гуцан обсудил деятельность фонда с руководством, а также пообщался с социальными координаторами.

Никита Черненко