Международные резервы России снизились в феврале почти на 3%

Международные резервы России сократились в феврале на 2,91%. К 1 марта их сумма составила $809,3 млрд. Месяцем ранее показатель достигал $833,5 млрд. Это следует из данных Центробанка.

За прошлый месяц валютные резервы сократились на 1,3% — до $425,3 млрд. Стоимость монетарного золота в резервах составила $384 млрд, что на 4,64% меньше, чем на начало февраля. К 1 марта 2025 года международные резервы составляли $632,3 млрд. За год их количество сократилось почти на 22%.

Международные резервы — это высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. В их структуру входят средства в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде, а также другие резервные активы.