Иран заявил об ударе по американскому нефтетанкеру у берегов Кувейта

Вооруженные силы Ирана атаковали американский нефтяной танкер рядом с побережьем Кувейта. Об этом сообщил штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия», передает телеканал SNN.

По информации военнослужащих Ирана, на судне начался пожар. Масштаб повреждений не уточняется. В сообщении также не указано, когда танкер попал под удар.

Примерно в это же время Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило о взрыве на танкере к северу от Омана в Ормузском проливе после попадания в него «шести неизвестных снарядов».

Ормузский пролив — единственный выход для экспорта энергоносителей из стран Персидского залива. По этому маршруту проходит до 15% мировых поставок нефти и 20% СПГ. После начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля республика начала ограничивать проход танкеров по Ормузскому проливу. Исламская Республика также пообещала сжигать суда «стран-противников», пытающихся пересечь маршрут.