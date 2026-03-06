ЖК «Новатор» признан лучшей новостройкой в Башкирии

Жилой комплекс «Новатор» стал победителем федеральной премии ТОП ЖК-2026, организаторами которой выступают Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Национальной объединение застройщиков жилья и Единый ресурс застройщиков.

Фото: АО ГК «Первый Трест»

Проект ГК «Первый трест» признан лучшим жилым комплексом-новостройкой в Республике Башкортостан». Комплекс «Новатор» площадью более 150 тыс. кв. м включает в себя большие детские площадки, прогулочные зоны, спортивные тренажеры и подземный паркинг. Квартиры ЖК «Новатор» представлены как классическими, так и редкими форматами планировки.

Строительство объекта ведется в рамках программы проектного финансирования с использованием эскроу-счетов в АО «Банк ДОМ.РФ». Завершение строительства планируется к концу 2028 года.

«Эта премия подтверждает нашу приверженность высоким стандартам качества и инновациям. Мы гордимся возможностью внести вклад в развитие не только регионального, но российского рынка недвижимости в целом. Победа в федеральном конкурсе стала заслуженным признанием достижений команды проектировщиков и строителей, создавших уникальный жилой комплекс высокого класса»», — говорит учредитель АО ГК «Первый Трест» Ильдар Гарипов.

Конкурс ТОП ЖК проходит уже в седьмой раз. Его цель – определить лучшие жилые комплексы в России, а также в каждом из регионов, где развито многоквартирное строительство. В этом году количество номинантов составило 1556. Из числа финалистов конкурсной комиссией отобрано 136 победителей и 281 призер конкурса от 310 застройщиков.

АО ГК «Первый Трест»