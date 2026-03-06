Двое жителей Свердловской области вернулись из украинского плена

В результате переговоров между Россией и Украиной в Женеве состоялся обмен военнопленными. Двое граждан из Свердловской области – один из Железнодорожного района Екатеринбурга, другой из Ленинского района Нижнего Тагила – были включены в список для обмена по инициативе уполномоченного по правам человека в регионе Татьяны Мерзляковой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Военнопленные находятся в Белоруссии и будут доставлены самолетом в Подмосковье для прохождения медицинской и психологической реабилитации. После этого они смогут встретиться с родственниками. Татьяна Мерзлякова поблагодарила президента России Владимира Путина, Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову и Министерство обороны за содействие в их возвращении.

Омбудсмен сообщила, что уже связалась с главами муниципальных образований, откуда приехали освобожденные граждане, чтобы уведомить семьи об их возвращении.