Мосбиржа анонсировала запуск торгов мини-фьючерсами на платину и палладий

Мосбиржа (MOEX: MOEX) запустит торги расчетными мини-фьючерсами на платину и палладий 10 марта. Сроки исполнения контрактов — июнь, сентябрь, декабрь 2026 года и март 2027-го. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

«Запуск мини-контрактов на платину и палладий повысит доступность сегмента фьючерсов и опционов на драгоценные металлы для широкого круга инвесторов, в том числе тех, кто впервые вышел на срочный рынок Московской биржи»,— отметила управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева.

Стоимость контрактов новых инструментов в 10 раз больше, чем у уже обращающихся фьючерсов на платину и палладий. Расчетный характер фьючерсов не предполагает физической поставки базового актива. Расчеты по итогам торгов производятся в рублях, уточнили в Мосбирже.

В Мосбирже указали на резкий рост спроса на фьючерсы на драгоценные металлы с 2025 года. Эти активы остаются лидерами по торговой активности. В феврале более 91 тыс. клиентов заключили сделки с производными инструментами на драгметаллы. Это почти в два раза больше, чем в феврале 2025 года, следует из данных площадки.