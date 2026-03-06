Дело о хищении 1,5 млн у бойца СВО расследуют в Волгоградской области

В Волгоградской области возбудили уголовное дело о хищении более 1,5 млн руб. у участника СВО (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, 49-летний местный житель и его знакомая обманом убедили мужчину подписать контракт с Минобороны. Они ему сообщили, что якобы у него имеется неуплата по алиментам. Чтобы избежать уголовной ответственности, ему якобы нужно было срочно отправиться в зону спецоперации.

Чтобы получить доступ к деньгам военнослужащего, подозреваемые организовали фиктивный брак между ним и матерью сообщницы. Пока мужчина был на фронте, злоумышленники завладели его банковской картой и обналичили все региональные и федеральные выплаты — свыше 1,5 млн руб.

Прокуратура Ленинского района уже направила в суд иск о признании брака недействительным, чтобы пресечь возможные попытки незаконно получать выплаты в будущем. Расследование уголовного дела находится на особом контроле. Сейчас правоохранители проверяют, причастны ли фигуранты еще к четырем аналогичным эпизодам.

